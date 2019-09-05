Отказаться от экзаменов в школах в ближайшее время, скорее всего, не получится. Об этом рассказал первый замминистра просвещения России Павел Зенькович.

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Как сообщил сайт News.ru, с таким заявлением чиновник выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Зенькович заострил внимание на важности базовых знаний.

«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, <…> что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — отметил чиновник.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов в школах. По его мнению, такая система убивает у учащихся тягу к учебе, а из-за постоянного надзора выпускники становятся «инвалидами», неспособными на самостоятельные действия. Заслуженные учителя России уверены — отменить выпускные экзамены невозможно.

V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).