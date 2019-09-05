Экзамены в школах сохранятся — Минпросвещения
Будущее без оценок. Почему «убийство» школьных экзаменов — плохая идеяПодробнее
Как сообщил сайт News.ru, с таким заявлением чиновник выступил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Зенькович заострил внимание на важности базовых знаний.
«Экономика состоит из разных компаний, и мы должны, выпуская ребенка в жизнь, в данном случае из школы, а потом из вузов, давать им какую-то бумагу, свидетельство, <…> что, действительно, базовые знания есть, он ими владеет», — отметил чиновник.
Ранее глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от экзаменов в школах. По его мнению, такая система убивает у учащихся тягу к учебе, а из-за постоянного надзора выпускники становятся «инвалидами», неспособными на самостоятельные действия. Заслуженные учителя России уверены — отменить выпускные экзамены невозможно.
V Восточный экономический форум проходит 4–6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).