«Экстремистские высказывания в стиле желтой газеты»: Онищенко отреагировал на слова судьи КС об образовании

Судья КС раскритиковал реформу российского образования в вузах Подробнее

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко поставил под сомнение объективность российского суда после слов Константина Арановского. Он посоветовал судье не впадать в крайности.

«Для судьи не должны быть характерны экстремистские высказывания в стиле желтой газеты. Говорить, что в системе российского высшего образования все плохо, я бы не стал, но проблем хватает. Как в географическом плане, так и в отраслевом. Есть у нас и достижения в области образования, как свидетельствуют рейтинги вузов. Мы еще остаемся лидерами в ряде технологических отраслей», — заявил парламентарий.

По его словам, для развития высшего образования в России нужно постоянно совершенствоваться и заниматься подготовкой качественных кадров для преподавания в вузах и науки.

«У меня был недавно репрезентативный опрос студентов и работодателей. Как оказалось, работодатели более удовлетворены качеством выпускников, нежели студенты довольны качеством высшего образования. Этот разрыв содержит большой позитивный потенциал: если студенты недовольны, значит, они небезразличны к образованию. А это говорит о том, что в стране решена главная проблема — тяга к знаниям», — сказал Геннадий Онищенко.

По его словам, если есть спрос и потребность, то «совершенствование системы образования точно будет».