Образование 30 марта 2023, 18:17 Эксперты рассказали, насколько необходим репетитор при подготовке к ЕГЭ

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Весной одним из самых насущных вопросов является поиск репетиторов для подготовки к ЕГЭ, но его помощь не всегда необходима. Об этом сайту kp.ru рассказали заведующий проектно-учебной лабораторией медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ, заместитель председателя Общественного совета при Департаменте образования и науки Москвы Александр Милкус и директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова.

По их словам, многие обещания репетиторов — не более чем уловки. Например, довести ответы до автоматизма. На деле же постоянное решение вариантов нередко путает знания. Кроме того, для подобного метода необязательно нужен репетитор, тренироваться можно и самостоятельно.

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Также не стоит обманываться обещанием о заполнении пробелов в знаниях. ЕГЭ — это не столько заучивание ответов, сколько умение анализировать информацию и делать выводы.

Наконец, репетиторы часто говорят, что научат ученика правильно писать сочинения.

«То сочинение, которое есть в последнем задании, это демонстрация умения объясняться на поставленную тему, давать ответ на какие-то поставленные задачи, видеть проблематику, искать доказательства, уметь аргументировать», — поясняет Ольга Решетникова.

Она добавила, что, если ребенок не научился этому за 11 лет обучения в школе, то не освоит это и за несколько месяцев занятий с репетитором.

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