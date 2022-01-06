Эксперты оценили пользу для россиян курсов от блогеров

Спрос на образовательные курсы видеоблогеров среди россиян значительно вырос. Согласно данным опроса сервиса вакансий «Работа.ру», каждый пятый респондент хотя бы раз покупал такие онлайн-уроки. При этом ученики не интересовались документальным подтверждением квалификации своих преподавателей.

Как сообщило РИА «Новости, самыми популярными курсами от блогеров стали марафоны по получению онлайн-профессий. На втором месте расположились лекции по повышению квалификации. На третьей позиции курсы грамотного инвестирования. Меньшей популярностью пользовались марафоны по исполнению желаний, раскрытию женственности или мужественности, астрологии, ведению блога или воспитания детей.

Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с изданием «Ямал-медиа» заявил, что польза от онлайн-курсов от блогеров есть. Но полностью заканчивают онлайн-образование только 17% взрослых людей. Отсутствие контроля со стороны преподавателя заставляет из переключаться на более важные дела.

По мнению эксперта в будущем образование станет гибридным, то есть будет сочетать очные лекции и онлайн-курсы.

«Если говорить о будущем, то это очень гибкое сочетание дистантного образования и образования традиционного. Не «или-или», а «и-и»», — заявил Евгений Ямбург.

Заслуженный учитель отметил, что блогеры без специального образования дают серьезную информацию в интересной форме, чем привлекают молодежь. Таким образом юные ученики получают от своих «учителей» азы, а потом переходят на углубленную «государственную платформу».

Психолог и бизнес-тренер Ирина Корельская предложила четко разделить просвещение и образование. По ее мнению информация от блогеров больше нацелена на расширение кругозора, чем на получение реальных знаний. Эксперт пояснила, что лучше всего за дополнительным образование обратиться в лицензированные онлайн-школы.

«По итогу образования человек может получить подтверждающий документ, на основании которого он сможет заниматься профессиональной деятельностью», — пояснила она.

Корельская посоветовала тем, кто все же хочет пойти на курсы именно к блогерам, то лучше сначала почитать отзывы и пообщаться с бывшими учениками. Ориентироваться только на личные впечатления от будущего учителя не стоит.