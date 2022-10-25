Эксперт Золотавина объяснила, для чего лошадям покупают ботинки | 360°

Образование 25 октября 2022, 14:58 Эксперт Золотавина объяснила, для чего лошадям покупают ботинки Марина Золотавина: ботинки предохраняют копыта от повреждений и грязи Unsplash

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Американский дизайнер обуви Маркус Флойд запустил бренд HorseKicks, под которым будет выпускать специализированные кроссовки для лошадей. О том, зачем животным необходима обувь, рассказала «Ридусу» руководитель общества защиты лошадей «ЭквиХэлп» Марина Золотавина.

Обувь для лошадей, по словам эксперта, существует на рынке достаточно давно и имеет определенные ветеринарные цели. Например, специализированные ботинки предохраняют копыта лошадей от повреждений и грязи.

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«Ботинки для лошадей уже несколько лет на нашем рынке, в некоторых случаях это спасение для лошади. Если есть серьезные проблемы с копытами, например очень тонкая подошва на копыте, ранения, абсцессы, то такие ботинки предохраняют копыто от повреждений и грязи», — добавила Золотавина.

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В американских СМИ уточняют, что новые кроссовки для лошадей от бренда HorseKicks будут продаваться в нескольких вариантах. Средняя цена составит около 1200 долларов (75 тысяч рублей).