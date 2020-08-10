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    10 августа 2020, 20:04

    Эксперт высказался о введении новых должностей в школах

    Артур Блянихов

    Академик Российской академии образования Евгений Ямбург обсудил с ИА Nation News сообщение о том, что в российских школах появятся должности учителя-методиста и учителя-наставника.

    «Учитель-методист в том смысле, что он, как играющий тренер, сам владея современными методами, дает мастер-классы своим же коллегам. А учитель-наставник еще и работает с учетом реальных возможностей учеников, берет во внимание болезни, отклонения детей», — разъяснил собеседник информагентства.

    Он заметил, что все дети разные, поэтому главное — это индивидуализация процесса обучения. По его словам, педагоги будут обучать школьников, учитывая особенности восприятия, психики и состояния здоровья.

    Новости SMI.FM