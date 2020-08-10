Эксперт высказался о введении новых должностей в школах

«Учитель-методист в том смысле, что он, как играющий тренер, сам владея современными методами, дает мастер-классы своим же коллегам. А учитель-наставник еще и работает с учетом реальных возможностей учеников, берет во внимание болезни, отклонения детей», — разъяснил собеседник информагентства.

Он заметил, что все дети разные, поэтому главное — это индивидуализация процесса обучения. По его словам, педагоги будут обучать школьников, учитывая особенности восприятия, психики и состояния здоровья.