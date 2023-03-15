Образование 15 марта 2023, 17:03 Эксперт в сфере образования Александр Чальян рассказал о плюсах и минусах микрообучения

Читать 360tv в

В России набирает популярность микрообучение. О его достоинствах и недостатках «Ридусу» рассказал руководитель онлайн-платформы Synergy Academy Александр Чальян.

Суть сводится к тому, что человек получает дополнительное образование или улучшает свои навыки благодаря коротким урокам. Большинство из них длятся до 15 минут. После предлагается закрепить знания, выполнив короткое задание. Так как у большинства россиян не хватает времени или мотивации на полноценное обучение, они делают выбор в пользу такого формата.

Реклама

«Есть исследования, которые доказывают, что учиться лучше по чуть-чуть. То есть заниматься по 15 минут в день эффективнее, чем один раз в неделю в течение часа», — пояснил эксперт.

Реклама

Однако он добавил, что полностью сменить профессию с помощью микрообучения не получится. Потому что оно все же дает поверхностные, а не глубинные знания. Поэтому такой формат больше подходит для усовершенствования уже имеющихся навыков.

Авторы: