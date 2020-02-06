06 февраля 2020, 13:30
Эксперт: родители отдают в школах в среднем 4,4 тысячи рублей в год
По закону российские школьники имеют право получать бесплатное среднее образование. На деле же с родителей часто собирают деньги на разные нужды учебного заведения. Эксперт ОНФ Татьяна Половкова рассказала, что «бесплатное» образования обходится в среднем в 4400 рублей в год. Об этом сообщила НСН.
Также она уточнила, что «это очень средняя цифра». По словам Половковой, «где-то не сдают ничего», «где-то отдельно идут учебники», где-то — школьная форма.