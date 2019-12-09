  • Эксперт рассказал, почему российские школьники знают математику не лучше других

    09 декабря 2019, 16:17

    Александр Кушак

    По результатам теста PISA, в рамках которого оцениваются знания школьников в разных странах мира, оказалось, что математику россияне знают не лучше учеников из других стран, сообщил «Ридус».

    По знанию математики российские школьники оказались лишь на 30-м месте. Кандидат педагогических наук Лариса Рослова заявила, что результаты были ожидаемыми.

    «Можно сказать, что в последние годы по всем критериям, связанным с оценкой математической грамотности, наблюдался рост, последний цикл — с 2015 по 2018 годы — показал определенную стабильность достигнутого», — сказала Рослова.

    Но, по словам эксперта, знания точных наук с 2004 года все-таки улучшились. На это повлияло внедрение открытой системы государственной итоговой аттестации, и появление в преподавании математики вероятностно-статистической линии.

    Рослова рассказала, что по ее мнению, помочь школьникам улучшить знания в математике может изменение формата уроков.

    Важно, чтобы ученики видели связь с ситуациями из реальной жизни, выполняя задания, и понимали, как можно применять полученные в рамках урока знания на практике», — сказала Лариса Рослова.

    Но для этого учителя должны пройти профессиональную переподготовку. Еще одной проблемой внедрения такой практики в уроки является нехватка времени на проведение и разработку подобных занятий.