23 марта 2020, 18:39
Эксперт рассказал, как предотвратить списывания на дистанционном обучении
Максим Пратусевич, директор президентского физико-математического лицея № 239, рассказал, как проследить за школьниками, чтобы избежать списывания. Об этом написало РИА ФАН.
Директор сообщил, что существует прокторинг. Это контроль за экзаменуемым. он позволяет с достаточной степенью достоверности проследить за тем, чтобы ученик не списывал.
«Также все зависит от задания. Давать не то задание, которое можно списать, а то, списать которое будет не с чего. Вот и все», — отметил Пратусевич.