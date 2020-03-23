Эксперт рассказал, как предотвратить списывания на дистанционном обучении

Директор сообщил, что существует прокторинг. Это контроль за экзаменуемым. он позволяет с достаточной степенью достоверности проследить за тем, чтобы ученик не списывал.

«Также все зависит от задания. Давать не то задание, которое можно списать, а то, списать которое будет не с чего. Вот и все», — отметил Пратусевич.