Эксперт рассказал, как будут работать школы с нового учебного года

По его словам, в первую очередь важно изолировать друг от друга разные классы, чтобы в случае выявления инфекции было проще определить, кто контактировал с зараженными.

Также Фролов призвал учителей к ответственности и напомнил о необходимости следить за здоровьем особенно тщательно.

«Если учитель заболеет, то сможет заразить сразу всех, поэтому необходимо ответственно относится к своему здоровью и в случае даже малейшего недомогания сообщить администрации школы», — пояснил эксперт.