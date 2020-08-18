18 августа 2020, 12:50
Эксперт рассказал, как будут работать школы с нового учебного года
Специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал о мерах безопасности, которые необходимо соблюдать в школах, чтобы снизить вероятность распространения коронавируса. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По его словам, в первую очередь важно изолировать друг от друга разные классы, чтобы в случае выявления инфекции было проще определить, кто контактировал с зараженными.
Также Фролов призвал учителей к ответственности и напомнил о необходимости следить за здоровьем особенно тщательно.
«Если учитель заболеет, то сможет заразить сразу всех, поэтому необходимо ответственно относится к своему здоровью и в случае даже малейшего недомогания сообщить администрации школы», — пояснил эксперт.