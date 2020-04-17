17 апреля 2020, 16:05
Эксперт раскритиковал предложение отменить ЕГЭ
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования № 109 города Москвы Евгений Ямбург считает предложение отменить ЕГЭ непрофессиональным. Об этом сообщил НСН.
По его словам, «это абсолютно популистское непрофессиональное высказывание».
«ЕГЭ уравнивает в правах детей из отдаленных регионов, они сейчас готовятся именно к этому экзамену и если нужно будет, мы поставим камеры, как все время это делали, только теперь не в школе, а в квартирах», — объяснил Ямбург.
Эксперт считает, что «вопрос не в том, можно ли отменить ЕГЭ, а в том, чем экзамены в ВУЗах будут отличаться от ЕГЭ, в случае если продлят карантин».