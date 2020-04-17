Эксперт раскритиковал предложение отменить ЕГЭ

По его словам, «это абсолютно популистское непрофессиональное высказывание».

«ЕГЭ уравнивает в правах детей из отдаленных регионов, они сейчас готовятся именно к этому экзамену и если нужно будет, мы поставим камеры, как все время это делали, только теперь не в школе, а в квартирах», — объяснил Ямбург.

Эксперт считает, что «вопрос не в том, можно ли отменить ЕГЭ, а в том, чем экзамены в ВУЗах будут отличаться от ЕГЭ, в случае если продлят карантин».