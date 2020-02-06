Эксперт признал, что репетиторство стало полем для инноваций в обучении

По словам Абанкиной, внедрить инновационный метод обучения в обычной школе сейчас невозможно.

«Когда у них 30 человек в классе, у них не получается внедрять новые подходы, они обязаны работать по утвержденному стандарту. Только когда в группе пять-шесть человек максимум, учителя могут опробовать инновационные методы обучения», — заявила эксперт.

Она подчеркнула, что инновационная деятельность в образовании ушла в сферу репетиторства.

«Поэтому нам надо его легализовать», — заявила Абанкина.