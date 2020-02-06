06 февраля 2020, 15:32
Эксперт признал, что репетиторство стало полем для инноваций в обучении
Главный научный сотрудник Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина объяснила, что репетиторство позволяет пробовать новые подходы к процессу обучения. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам Абанкиной, внедрить инновационный метод обучения в обычной школе сейчас невозможно.
«Когда у них 30 человек в классе, у них не получается внедрять новые подходы, они обязаны работать по утвержденному стандарту. Только когда в группе пять-шесть человек максимум, учителя могут опробовать инновационные методы обучения», — заявила эксперт.
Она подчеркнула, что инновационная деятельность в образовании ушла в сферу репетиторства.
«Поэтому нам надо его легализовать», — заявила Абанкина.