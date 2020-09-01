01 сентября 2020, 12:02
Эксперт предположил, как будет проходить «патриотическое воспитание» в школах
Ведущий программы «Умники и умницы» Юрий Вяземский предположил, что означает понятие «патриотическое воспитание», включенное в новую версия закона «Об образовании». Об этом сообщила радиостанция Sputnik.
По его мнению, для этого не должно быть отдельного урока. Патриотизм должен вкладывать в учеников каждый учитель, независимо от предмета.
«Патриотизм должен быть и в химии, и в физике, и так далее», — уверен Вяземский.