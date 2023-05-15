Образование 15 мая 2023, 13:25 Эксперт по поступлению Вершинина посоветовала абитуриентам не бояться подавать документы в топовые вузы

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Приемные комиссии начнут свою работу только через месяц, но уже сейчас нужно внимательно подумать о своих перспективах и планах. Об этом сайту kp.ru рассказала эксперт по вопросам приема в вузы, кандидат технических наук, доцент РХТУ имени Менделеева Екатерина Вершинина.

Она отметила, что с этого года еще до конкурсных списков при подаче заявления нужно будет указывать приоритетность выбранных специальностей. Это касается абитуриентов, которые подают документы в один вуз сразу на несколько кафедр или факультетов. В зависимости от заявленных приоритетов будет происходить зачисление. Поэтому нужно заранее продумать свои предпочтения.

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Екатерина Вершинина призвала также не бояться и рисковать. По ее словам, многие не решаются подавать документы в топовые вузы, а зря.

«Ребятам с хорошими баллами порой не хватает решительности и они несут аттестат в вуз попроще, если понимают, что туда точно проходят. А в топовые вузы поступают те, кто рискнул, даже имея средние баллы по ЕГЭ. В прошлом году конкурс буквально сместился в региональные вузы, а в столичных университетах были недоборы», — посоветовала эксперт.

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