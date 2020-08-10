Эксперт оценил идею с введением новых должностей в российских школах

По мнению Динаева, основной смысл этого нововведения заключается в том, чтобы создать для учителей возможность вертикального роста внутри своей профессии.

Он напомнил, что обычно в школе педагог может расти только в административном отношении, но не все специалисты хотят заниматься подобной работой.

«И, чтобы вот как-то эту проблему решить, была предложена подобная идея. Учитель сможет оставаться учителем и осуществлять карьерный рост, повышать свою квалификацию и уровень оплаты труда и так далее», — заметил собеседник издания.