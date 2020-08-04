Эксперт одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку

По данным телеканала «Царьград», Снегуров рассказал, что уровень преподавания русского языка в России неоднороден, поэтому расширять ЕГЭ пока не следует. Кроме того, включение предмета в список обязательных для экзамена также не повысит его уровень преподавания.

«До тех пор, пока мы не решим задачу хорошей, слаженной, глубокой подготовки по общенациональному языку, фундаментальному предмету, дополнять основной комплект экзаменов иностранным языком неблагоразумно», — заявил Снегуров.