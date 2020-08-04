04 августа 2020, 14:11
Эксперт одобрил отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Иностранный язык не следует делать обязательным при сдаче ЕГЭ, пока не будет повышен уровень преподавания русского языка. Так считает кандидат психологических наук Александр Снегуров, сообщила газета «Взгляд».
По данным телеканала «Царьград», Снегуров рассказал, что уровень преподавания русского языка в России неоднороден, поэтому расширять ЕГЭ пока не следует. Кроме того, включение предмета в список обязательных для экзамена также не повысит его уровень преподавания.
«До тех пор, пока мы не решим задачу хорошей, слаженной, глубокой подготовки по общенациональному языку, фундаментальному предмету, дополнять основной комплект экзаменов иностранным языком неблагоразумно», — заявил Снегуров.