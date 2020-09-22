Эксперт назвал причину нежелания учиться у школьников

Костин уточнил, что многие родители жалуются на большие нагрузки в школах. Однако, по его мнению, дело не в нагрузках, а в том, что родители неправильно мотивируют своих детей к учебе.

«Я считаю, что желание учиться примерно на 30% зависит от интересов самого ребенка. Это его мотивация, и с ней можно работать», — заключил эксперт.