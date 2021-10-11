Эксперимент с электронными аттестатами о среднем образовании проведут в России

В России решили провести эксперимент с электронными аттестатами о среднем общем образовании. Новый проект будут тестировать до конца этого года, сообщили в Telegram-канале Правительства России.

Новый цифровой аттестат станет доступен каждому школьнику — войти в него можно будет через личный кабинет на портале госуслуг. В документе будет указана информация о полученном образовании ученика, ее заверят подписью вуза.

В эксперименте примут участие несколько школ, которые сейчас работают на базе университетов — МГТУ им. Н. Э. Баумана, МПГУ, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, УрФУ имени Б. Н. Ельцина и Российского университета транспорта (МИИТ).

Нововведение прокомментировал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он уверил граждан, что такой формат сильно упростит использование аттестата в самых разных ситуациях. Например, его нельзя будет потерять, испортить или подделать. Документ об образовании больше не нужно будет приносить на работу — любой работодатель сможет посмотреть все о своем будущем работнике в интернете, получив доступ к ресурсу.