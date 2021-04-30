Бывший заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета Игорь Реморенко заявил о необходимости изменить систему образования в старшей школе и дать ученикам старших классов свободу выбора предметов, написал сайт URA.ru.

«Система профильного обучения — разумная система, когда ученики могут концентрироваться на том, что им будет нужно, могут сами выбрать предметы, не тратя время на всю программу общего образования в старших классах», — пояснил Реморенко.

По его словам, к такому формату стремятся во всех цивилизованных странах. Как считает ректор МГПУ, программу по некоторым предметам можно перенести из старшей школы в среднюю. Он заметил, что в России больше, чем в других странах, изучается ОБЖ. При этом пользоваться огнетушителем и противогазом можно научить раньше. Помимо прочего, старшеклассникам была бы интересна астрономия.