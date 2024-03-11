Образование 11 марта 2024, 19:06 Экономист Перепелица заявил, что сумма обмена замороженных активов россиян недостаточна

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, то сумма обмена замороженных активов россиян недостаточна.

На его взгляд, российские инвесторы смогут обменять замороженные активы только на сумму в пределах 100 тысяч рублей.

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«Но, как временное решение проблемы, эта мера все равно заслуживает внимания. К 1 сентября 2024 года сделки скорее всего полностью не завершатся, но часть активов точно будет обменена», — добавил он.

Инвесторы, на взгляд экономиста, не смогут повлиять на сложившуюся ситуацию. Существует риск заключения сделок на нерыночных условиях.