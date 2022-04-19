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    19 апреля 2022, 19:54

    Экологические классы появятся в ЯНАО в новом учебном году

    Дарья Морозова

    Два экологических класса откроются в Салехарде в новом учебном году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

    Специалисты будут преподавать ученикам основы геологии, биологии, недропользования и экологии водных объектов. Такие классы могут открыться также в Ноябрьске, Новом Уренгое, Лабытнанги, Губкинском, в Пуровском и Ямальском районах.

    «В экологические классы будут зачислены десятиклассники. Исключение — Новый Уренгой, где в качестве эксперимента открывают экокласс для пятиклассников», — рассказала заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.