Экологические классы появятся в ЯНАО в новом учебном году

Два экологических класса откроются в Салехарде в новом учебном году. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора ЯНАО.

Специалисты будут преподавать ученикам основы геологии, биологии, недропользования и экологии водных объектов. Такие классы могут открыться также в Ноябрьске, Новом Уренгое, Лабытнанги, Губкинском, в Пуровском и Ямальском районах.

«В экологические классы будут зачислены десятиклассники. Исключение — Новый Уренгой, где в качестве эксперимента открывают экокласс для пятиклассников», — рассказала заместитель директора департамента образования ЯНАО Яна Весова.