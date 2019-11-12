ЕГЭ захотели перевести в онлайн

Российские школьники в будущем смогут сдавать единый государственный экзамен сидя за компьютером — тестовое испытание будет проходить онлайн.

«Мы в этом направлении работу ведем. И я понимаю, что, наверное, за этим будущее — когда часть работ можно будет сдать онлайн и потом при необходимости сдать вторую часть письменно. В этом есть много плюсов», — приводит «Интерфакс» слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова на всероссийской встрече с родителями школьников.

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Он добавил, что перед реализацией этих планов необходимо на 100% убедиться, что технология не будет давать сбоев. Кравцов отметил, что в ближайшее время ждать перевода экзамена в онлайн не стоит — этот процесс потребует несколько лет кропотливой работы.

По мнению главы надзорного ведомства, прежде чем приступить к реализации этой идеи, необходимо все тщательно взвесить и обсудить нюансы с педагогами, родителями, выпускниками и профессиональным сообществом.

В 2019 году Рособрнадзор проверял, как работает технология передачи заданий ЕГЭ в пункты приема экзамена через интернет. Сейчас в большинстве пунктов задания получают на физическом носителе (компакт-диске или флешке). В ведомстве планируют от этой практики уйти и высылать тесты по зашифрованному каналу.