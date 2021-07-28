28 июля 2021, 22:03
Названы города с самыми высокими баллами ЕГЭ в Свердловской области
Правительство Свердловской области рассказало, а каких городах самые высокие баллы ЕГЭ у выпускников. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на минобразования региона.
170 школьников набрали 100 баллов по одному из предметов, шесть учащихся — по двум. Более 70 из них учились не в Екатеринбурге.
В Нижнем Тагиле сто баллов получили 16 выпускников, в Сухом Логе — четыре, в Верхней Салде — три. По два стобальника — в Алапаевске, Асбесте, Березовском, Верхней Пышме и Заречном.