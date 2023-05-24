Образование 24 мая 2023, 08:29 ЕГЭ в Москве проведут в 364 пунктах сдачи Сергей Собянин: ЕГЭ в Москве сдадут 88,5 тысячи школьников Фото Ю.Иванко / Сайт мэра и правительства Москвы

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Столичные школы готовы к проведению Единого государственного экзамена. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

В этом году итоговое тестирование пройдут почти 90 тысяч школьников и выпускников прошлых лет. Для них создали максимально комфортные условия.

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«На базе школ будут работать 364 пункта проведения ЕГЭ. Еще семь организовали в московских больницах для тех, кто проходит там лечение», — рассказал Собянин.

Во всех помещениях для сдачи ЕГЭ установили системы видеонаблюдения. За ходом экзамена можно следить онлайн. Кроме того, контролировать процесс будут общественные наблюдатели.

Первый ЕГЭ пройдет уже в эту пятницу. Одиннадцатиклассники сдадут химию, географию и литературу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал школьников в преддверии ЕГЭ.