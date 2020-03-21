ЕГЭ в этом году предложили провести дистанционно

Российские студенты уже перешли на дистанционное обучение, а школьники проведут на каникулах три недели. Совсем скоро подойдет время для сдачи ЕГЭ, поэтому экзамены предложили перевести в онлайн-формат.

Провести в этом году ЕГЭ дистанционно предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Свою инициативу он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишет RT.

Депутат напомнил, что многие вузы в России отправили студентов продолжить обучение на дому, а школы продлили каникулы из-за коронавируса. В связи с этим стоит заранее планировать введение профилактических мер.

«ЕГЭ также является мероприятием массовым. Наши дети имеют право как на получение и подтверждение своих знаний педагогами, так и право быть здоровыми. А нахождение в одном помещении в течение нескольких часов такое право фактически отменяет», — пояснил в своем обращении Чернышов.

Он добавил, что все варианты тестов для экзаменов можно опубликовать на одну из образовательных платформ в Сети. Таким образом можно провести ЕГЭ.

Вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта объявила, что расписание ЕГЭ изменится. Досрочные экзамены должны были начаться 20 марта, но теперь их объединят с общим этапом. Основная сдача экзаменов проходит с 25 мая по 29 июня.

Все переносы сроков в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Сейчас в России насчитывается 253 заболевших и 12 вылечившихся от COVID-19.