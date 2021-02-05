Единый государственный экзамен Рособрнадзор намерен провести в июне. Эксперты Роспотребнадзора считают первый летний месяц идеальным временем для сдачи выпускных экзаменов.

«Волны COVID-19 предсказуемы только врачами. Когда мы принимали решение, эксперты с Роспотребнадзора нас успокоили, сказали, что июнь в этом году будет подходящим для проведения этой процедуры», — заявил ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

О сроках основного периода ЕГЭ рассказали ранее в Минпросвещения. Экзамены проведут с 31 мая по 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Досрочный период из-за коронавируса отменили. В этом году изменились правила сдачи ЕГЭ. Единый госэкзамен теперь будут писать выпускники, которые хотят поступать в высшее учебное заведение, а те, кто не планирует дальше идти в вузы, могут выбрать государственный выпускной экзамен.

Анзор Музаев отметил, что средний балл по ЕГЭ в этом году повышать не будут, потому что школьники довольно долго находились на дистанционном обучении из-за пандемии.