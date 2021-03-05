ЕГЭ предсказали изменения к 2030 году

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) из-за цифровизации изменится к 2030 году. Однако вряд ли от него решат полностью отказаться. Такое мнение высказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, ЕГЭ в ближайшее десятилетие изменится. Это связано с цифровой революцией, которая происходит по всему миру. Как рассказал Музаев ТАСС, через пять-десять лет можно будет объективно оценивать не только знания детей, но и их таланты. За этим можно будет следить с четвертого класса.

Музаев рассказал, что по поручению правительства прорабатываются разные модели оценки абитуриентов при зачислении в вуз. Этим занимается Рособрнадзор, Минпросвещения, Минкультуры, Минспорт и Росмолодежь. Обсуждается идея создания «цифровой копилки» для каждого ребенка. Туда будут вносить все его достижения. Портфолио в итоге может стать основанием для зачисления в институт.

«Полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что „копилка“ московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва, волонтерская работа поставлена на широкую ногу. Всего этого нет на селе», — заявил глава Рособрнадзора.

В связи с этим он высказал уверенность, что большая часть россиян выступит за сохранение ЕГЭ.

В этом году сдача единого государственного экзамена начнется 31 мая. В последний день весны пройдут тестирования по литературе, географии и химии.