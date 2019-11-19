ЕГЭ по истории планируют сделать обязательным

Министерство просвещения России рассматривает возможность сделать историю обязательным предметом на ЕГЭ. Это может произойти в ряде пилотных регионов в 2022 году. Об этом во вторник, 19 ноября, рассказала министр просвещения РФ Ольга Васильева в ходе форума «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования», который прошел в Казани.

«Думаю, что в 2022 году мы сможем говорить о „пилотах“ уже именно по истории», — процитировал ее слова ТАСС.

Васильева также напомнила, что с 2020 в ряде регионов также начнут проводить ЕГЭ по иностранным языкам — пока тоже в пилотном режиме.

Форум «Актуальные вопросы российского гуманитарного образования» прошел в Казанском федеральном университете. На площадке форума также проходят III Съезд учителей истории и обществознания Татарстана и выездное совещание Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания. Участники этих мероприятий планируют обсудить вопросы по подготовке к грядущим ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию.