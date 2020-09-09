ЕГЭ по иностранному языку исключили из списка обязательных

«Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов», — уточнили в ведомстве.

Теперь по этой дисциплине не будет проводиться государственная итоговая аттестация. В настоящий момент этот проект изменений прошел процедуру общественного обсуждения, а также независимую проверку.

Ранее лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России-2018» Юрий Клюев объяснил, как участие в олимпиадах помогает выпускникам школ поступать в высшие учебные заведения. По его словам, обладатели медалей могут поступить в любой вуз страны без вступительных испытаний по соответствующему профилю. Как правило задачи не выходят за рамки школьной программы и имеют много общего с государственным экзаменом.