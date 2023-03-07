Образование 07 марта 2023, 17:45 ЕГЭ не отменят в России Глава Рособрнадзора Музаев: вопрос отмены ЕГЭ в России не обсуждается Pixabay

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Просьбы и запросы об отмене единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Рособрнадзор не поступали. Об этом заявил глава ведомства Анзор Музаев. Его процитировало ТАСС.

«Вопрос не обсуждается. Запросов нет — ни от учителей, ни от Министерства [просвещения России]», — сказал он.

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Накануне вице-спикер Государственной думы Петр Толстой сообщил, что отмена ЕГЭ в стране «обсуждается и будет обсуждаться». По его словам, это необходимый шаг по возвращению образования в традиционное национальное русло.

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По данным Роспотребнадзора, самым популярным предметом при сдаче ЕГЭ в 2023-м году среди школьников стало обществознание. Также интерес у учеников возрос к информатике. По сравнению с прошлым годом число школьников, желающих сдать этот предмет, выросло на 3%.

Первый заместитель председателя думского Комитета по культуре Александр Шолохов отметил необходимости реформы образования в России. Он подчеркнул важность перехода к традиционной для отечественных университетов базовой подготовке специалистов.