ЕГЭ и ОГЭ не планируют переносить в 2021 году из-за пандемии

В 2021 году не планируется перенос сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ). В сентябре с просьбой отменить обязательную для всех сдачу экзаменов в Роспотребнадзор обращались родители выпускников.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы этот вопрос обсуждали и с Рособрнадзором, и с Роспотребнадзором, поэтому в плановом режиме идет подготовка, опубликованы демонстрационные экзамены», — цитирует его РИА «Новости».

Он добавил, что на декабрь запланирована большая программа поддержки тех, кому предстоит сдавать экзамен. С ними будут подробно разобраны все задания.

Несколькими днями ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сейчас нет технологий, благодаря которым можно было бы контролировать сдающих экзамен удаленно. Он предложил родителям выпускников дождаться конца учебного года, когда будет ясно, какие коррективы пандемия сможет внести в процесс сдачи экзаменов.