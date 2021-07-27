Единый интернет-тариф для школ предложили установить в России

В результате проведенного исследования, активисты ОНФ выяснили, что примерно треть российских школ переплачивает за интернет. Руководство фонда обратилось с письмом в аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В документе даны рекомендации по установлению единого тарифа и качеству услуг для общеобразовательных учреждений.

Как сообщила газета «Известия», письмо направила сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Елена Шмелева. В документе предлагается провести мониторинг провайдеров, определить причины существенного повышения стоимости услуг для школ над средним в стране, а также разработать механизм определения и фиксации единого для всех средних учебных заведений тарифа на оплату интернета.

В сентябре 2020 года ОНФ провел исследование в 2,7 тысяч школ из 73 регионов. Елена Шмелева сообщила, что 22% средних учебных заведений платят за интернет вдвое больше, чем в среднем по России. Еще в 6% платят в три раза больше.

«Это связано с тем, что они вынуждены тратить больше на оплату услуг по обеспечению доступа к интернету при отсутствии прямой зависимости между стоимостью услуг и скоростью», — пояснила сопредседатель ОНФ.

В аппарате зампреда правительства признали наличие проблемы. Минцифры совместно с ФАС выяснили, что тариф составляет 57% от среднероссийского и зависит от региональных операторв.

«Но остаются школы, где есть перекосы. Ситуация по ним будет Минцифры в партнерстве с ОНФ отработана и будет выработано системное решение», — рассказали в аппарате вице-премьера.

В Госдуме сочли возможным введение единого интернет-тарифа для всех школ. Депутаты также предложили выяснить причины завышенной стоимости услуг для школ.

В начале июля Банк России сообщил, что ученикам с первого по девятый класс начнут преподавать финансовую грамотность.