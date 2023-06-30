30 июня 2023, 16:07
Единые программы по всем предметам появятся в школах с 1 сентября
Министр Кравцов: единые школьные программы по всем предметам введут с 1 сентября
В начале нового учебного года в школах введут федеральные основные образовательные программы (ФООП) по всем школьным предметам, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в регионы уже направили методические рекомендации, сообщила пресс-служба министерства.
Во время Всероссийского совещания руководителей региональных органов исполнительной власти в Чечне Кравцов рассказал, что Минпросвещения разработало приказы о включении в ФООП федеральных рабочих программ по всем предметам, включая родной язык и родную литературу.
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«Со следующего учебного года вводятся федеральные программы по всем учебным предметам», — отметил министр.
С 1 сентября 2024 года в российских школах исчезнет предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Вместо него появится «Основа безопасности и защита Родины». В следующем году завершат работу над учебником по истории, включающем раздел о проведении спецоперации, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он уточнил, что в тексте будут указаны причины начала СВО.
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