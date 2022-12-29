Образование 29 декабря 2022, 08:43 Единую программу обучения в детсадах утвердили в России Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Детские сады начнут работать по единой федеральной программе, которую утвердило Минпросвещения России. Приказ опубликовали на портале правовой информации.

Министр просвещения Сергей Кравцов одобрил федеральную образовательную программу дошкольного образования в конце ноября. В ней на 235 страницах перечислили памятные даты, о которых следует рассказывать детям, порекомендовали соблюдать в детсадах режим, устраивать физкультминутки и гимнастику для глаз, указали примерный распорядок дня с разбивкой на возраст, формат обучения и сезон, описали основные принципы дошкольного образования на основе ФГОС и другие детали.

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В приказе отдельно отметили, что требовать от детей дошкольного возраста каких-либо образовательных достижений неправомерно. Образование поделили на три возрастных этапа — младенческий, ранний и дошкольный. Указание конкретного возраста назвали условным и допустили, что ребенок может достичь результатов раньше или позже прописанных сроков.

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Минпросвещения ранее утвердило федеральную образовательную программу среднего общего образования, которой обязало школы проводить начальную военную подготовку на ОБЖ и рассказывать о специальной военной операции на уроках истории.