29 декабря 2022, 08:43
Единую программу обучения в детсадах утвердили в России
Минпросвещения России утвердило единую федеральную программу дошкольного образования
Детские сады начнут работать по единой федеральной программе, которую утвердило Минпросвещения России. Приказ опубликовали на портале правовой информации.
Министр просвещения Сергей Кравцов одобрил федеральную образовательную программу дошкольного образования в конце ноября. В ней на 235 страницах перечислили памятные даты, о которых следует рассказывать детям, порекомендовали соблюдать в детсадах режим, устраивать физкультминутки и гимнастику для глаз, указали примерный распорядок дня с разбивкой на возраст, формат обучения и сезон, описали основные принципы дошкольного образования на основе ФГОС и другие детали.
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В приказе отдельно отметили, что требовать от детей дошкольного возраста каких-либо образовательных достижений неправомерно. Образование поделили на три возрастных этапа — младенческий, ранний и дошкольный. Указание конкретного возраста назвали условным и допустили, что ребенок может достичь результатов раньше или позже прописанных сроков.
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Минпросвещения ранее утвердило федеральную образовательную программу среднего общего образования, которой обязало школы проводить начальную военную подготовку на ОБЖ и рассказывать о специальной военной операции на уроках истории.
Детские сады
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