Гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил, что Артем Дзюба отвечает злопыхателям своими голами. Спортивный чиновник подчеркнул, что футболист не заботится об индивидуальной статистике, а болеет за результаты команды.

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев заявил ТАСС, что нападающий клуба Артем Дзюба ответил оскорбившим его болельщикам забитыми в ходе матчей Российской премьер-лиги и Лиги чемпионов голами.

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«То, как он продавливал защиту „Лиона“, оказывал на нее давление — любо-дорого смотреть. Конечно, нападающему всегда приятно забивать, но мы видим, что он заботится не об индивидуальной статистике, а о прогрессе и результатах команды», — заявил Медведев.

В 15 матчах на групповых стадиях Лиги чемпионов Дзюба забил восемь голов и сравнялся по их числу с рекордными показателями Андрея Тихонова (восемь мячей в 28 матчах в групповых турнирах за «Спартак») и Алана Дзагоева (восемь голов в 33 матчах за ЦСКА).

Медведев предположил, что Дзюба может установить новый рекорд 10 декабря, когда состоится матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против португальской «Бенфики». Он назвал эту возможность «вишенкой на торте».

За оскорбление болельщиками Артема Дзюбы клуб «Спартак» был оштрафован Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза на 100 тысяч рублей. Скандал произошел во время матча между сборными Сан-Марино и России, который состоялся 18 ноября.