Две трети граждан России хотели бы получить новое образование

46% опрошенных сказали, что желают снова начать учиться, чтобы освоить новую профессию. 22% не против усовершенствовать уже имеющиеся рабочие навыки.

Из желающих учиться почти треть желает поступить в вузы на заочное отделение, на очное — всего 17%.

Узнавать что-то новое на тренингах специалистов в разных отраслях готовы 29% респондентов. Образование в онлайн-университетах привлекает 18% участников опроса.

20% не видят необходимости учиться заново. 12% респондентов ответили, что уже получали дополнительное образование.