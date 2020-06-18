18 июня 2020, 11:03
Две трети граждан России хотели бы получить новое образование
Аналитики провели опрос и выяснили, что новое образование хотели бы получить 68% российских граждан. Об этом сообщил RT.
46% опрошенных сказали, что желают снова начать учиться, чтобы освоить новую профессию. 22% не против усовершенствовать уже имеющиеся рабочие навыки.
Из желающих учиться почти треть желает поступить в вузы на заочное отделение, на очное — всего 17%.
Узнавать что-то новое на тренингах специалистов в разных отраслях готовы 29% респондентов. Образование в онлайн-университетах привлекает 18% участников опроса.
20% не видят необходимости учиться заново. 12% респондентов ответили, что уже получали дополнительное образование.