Две новые школы откроют в Пензе

Две школы будут построены в Пензе в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщило ИА «Пена-пресс».

Одна школа будет на 1100 мест, вторая — на 2425 мест. Около 1500 новых мест появится в учреждениях с дополнительными программами.

Также в течение года две новые школы построят в Пензенской области — на 225 и 375 мест.

Губернатор Олег Мельниченко поручил выделить новые ставки для преподавателей в Центре развития творчества детей и юношества и Многофункциональном туристско-спортивном центре имени Мартыненко.