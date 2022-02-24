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    24 февраля 2022, 17:30

    Две новые школы откроют в Пензе

    Дарья Морозова

    Две школы будут построены в Пензе в рамках нацпроекта «Образование». Об этом сообщило ИА «Пена-пресс».

    Одна школа будет на 1100 мест, вторая — на 2425 мест. Около 1500 новых мест появится в учреждениях с дополнительными программами.

    Также в течение года две новые школы построят в Пензенской области — на 225 и 375 мест.

    Губернатор Олег Мельниченко поручил выделить новые ставки для преподавателей в Центре развития творчества детей и юношества и Многофункциональном туристско-спортивном центре имени Мартыненко.