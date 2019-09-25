Школьников научат управлять коптером и создавать 3D-модели. Два образовательных центра «Точка роста» открыли в Истре

В Истре обучиться 3D-моделированию, пилотированию квадрокоптера и реализовать собственные проекты теперь смогут ученики Павловской и Глебовской общеобразовательных школ.

Источник фото: телеканал «360»

Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» уже пользуются популярностью у школьников.

В «Точке роста» нет места скуке, между тем, опыт полученный здесь, вполне может стать решающим в выборе профессии.

«Меня научили управлять коптером. Его можно использовать для отправления на места, куда человек просто не может добраться. Или для съемки мероприятий, проведения трансляций», — рассказал Алексей Жданов, ученик 8-В класса МОУ «Павловская СОШ».

Кроме управления беспилотником, школьников обучают 3D-моделированию. Изначально создают простые фигуры, затем дети могут попробовать включить фантазию и сделать что-то авторское. Для Леши это всего второй урок, но уже сейчас он подумывает, а не стать ли ему архитектором-визуализатором.

«Можно будет составлять здания, можно будет сделать школу, раскрасить ее, создать полный, цельный объект. И в будущем, с помощью этого объекта построится целая, настоящая школа, например, в нашем селе», — отметил Алексей Жданов.

Источник фото: телеканал «360»

Появление такого центра поможет объединить детей не только с педагогами, но и с родителями. На открытии «Точки роста» отец одного из учеников предложил помощь в работе с квадрокоптерами.

«Один папа встал и сказал, что, конечно, еще это великолепное средство медийное. И с помощью съемок с таких аппаратов получается совершенно новый, медийный контент. Вот он готов в помощь педагогам приходить, мобилизовывать сотрудников своей компании, помогать работать с детьми и создавать новые продукты», — рассказал Игорь Прудников, исполняющий обязанности главы г. о. Истра.

В центре также создан и гуманитарный профиль. Здесь можно подискутировать на темы психологии, философии, развития сфер деятельности и многие другие. На уроке дети обсуждали, что они хотели бы создать, если бы владели всеми технологиями на планете.

Пока в городском округе Истра открыли только две «Точки роста». В планах администрации создать еще 14 таких центров в муниципалитете в течение двух лет.