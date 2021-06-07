Два новых факультета появятся в МГУ

В Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова могут появиться два новых факультета. Они будут связаны с изучением работы мозга и искусственного интеллекта.

«Были созданы школы, есть мысли и о новых факультетах и центрах. Например, есть идея о создании направления по изучению мозга», — сообщил ТАСС ректор МГУ Виктор Садовничий на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Второй факультет может быть связан с изучением искусственного интеллекта.

Сейчас абитуриенты могут выбрать учебу на 41 факультете МГУ. У главного университета есть также семь филиалов. В прошлом году в вузе было организовано семь междисциплинарных научно-образовательных школ по прорывным направлениям.

Ранее Ректор МГУ предложил поднять стипендию для аспирантов и расширить грантовую поддержку. По его мнению, прожить на нынешнюю стипендию невозможно, если нет иного источника дохода.

Лучшие студенты и молодые ученые ведущих вузов и научных организаций России приняли участие на Петербургском международном экономическом форуме.