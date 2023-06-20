Образование 20 июня 2023, 17:19 Два класса для особенных детей откроют в ЯНАО

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Директор регионального центра психолого-педагогической помощи Георгий Крюков в разговоре с ИА «Север-Пресс» рассказал об открытии двух классов в школе № 1 в Салехарде и в школе № 10 в Ноябрьске для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Школьники будут адаптироваться к социуму в благоприятных для себя условиях.

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«Это форма обучения для ребят с расстройствами аутистического спектра с сохранным интеллектом. В ресурсной зоне со своим педагогом и тьютором они будут готовиться к переходу в обычный класс, посещать отдельные занятия», — сообщил Крюков.

В будущем дети будут иметь возможность обучаться в обычных классах, добавил он.