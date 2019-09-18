Дружба без языковых барьеров. Делегация из словенского города-побратима прибыла в Дубну

В Дубну приехали гости из Словении. В течение недели они познакомятся с достопримечательностями наукограда, системой обучения в школе, а также попрактикуются в русском языке.

Источник фото: телеканал «360»

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В Дубну прибыли 15 гостей — ученики и педагоги гимназии Нова-Горица. В школе № 1 им продемонстрировали национальный обычай — символ радушия и гостеприимства — встретили хлебом-солью.

Подмосковный наукоград захотели посетить те, кто выбрал для изучения русский язык. В словенской гимназии дети изучают два-три иностранных языка, причем часто ученики выбирают именно русский.

Источник фото: телеканал «360»

«Мои ученики говорят, что выбирают русский язык, поскольку хотят чего-то совершенно нового. Кроме того, мало людей в Словении знают этот язык, если понадобится для работы, ее будет легче получить. И для изучения он прост. Разговорный очень похож на словенский. Чтобы научиться писать и читать, все же надо приложить усилия», — рассказал учитель русского языка из Нова-Горицы Весна Принчич-Кроссато.

Источник фото: телеканал «360»

Обмен школьниками между Дубной и Нова-Горицей происходит практически каждый год. В 2019-м тема встречи — подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для школьников подготовили совместные русско-словенские конкурсы — литературные, исторические, изобразительного искусства.

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«Мы начали этот учебный год подготовки к празднованию 75-летия Победы символично — открытием в школьном дворе памятника Григорию Бахчиванджи — герою-летчику, а в столице Словении, в Любляне, зажгли Вечный огонь на мемориале героям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Словенцы с нами поделятся своими планами. У них есть целый комплекс мероприятий по подготовке к празднованиям — и на школьном, и на государственном уровне», — отметил директор школы № 1 Александр Руденко.

Перед самым Днем Победы — в апреле — запланирован ответный визит. Русские старшеклассники поедут в Нова-Горицу. Они посетят место захоронения Владимира Крупского — выпускника школы № 1, русского солдата, погибшего при освобождении Югославии. Именно с поиска его могилы и началась дружба между Дубной и Нова-Горицей.