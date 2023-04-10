Образование 10 апреля 2023, 23:31 Доцент Золкин рассказал, когда детей стоит обучать основам предпринимательства Доцент Золкин посоветовал обучать детей предпринимательству со школы

Читать 360tv в

Детей необходимо еще со школы обучать экономическим и предпринимательским навыкам. Таким мнением поделился доцент Северо-Кавказкого института РАНХиГС Евгений Золкин, сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, подобный подход поможет укрепить в стране малый и средний бизнес. Он подчеркнул, что в будущем дети, получив все необходимые навыки, смогут реализовать все свои задумки и идеи.

Реклама

«Цель состоит в том, чтобы познакомить школьников с базовыми знаниями и связями в области бизнеса посредством практической работы с конечным результатом», — рассказал Золкин.