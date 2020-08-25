Дополнительные каникулы сделают для первоклассников в Екатеринбурге

Уточняется, что учебный год там начнется вовремя и дистанционного формата обучения для учеников не планируется. Также школам рекомендовали отказаться от линеек, которые предполагают большое скопление народа.

Дополнительные каникулы первоклассникам планируют поставить с 8 по 13 февраля 2021 года. Также администрация муниципальных школ имеет право самостоятельно составить учебный график для школьников.

«Департамент образования рекомендует определить сроки каникул следующим образом: осенние каникулы с 26 по 31 октября 2020; зимние каникулы с 30 декабря 2020 по 09 января 2021; весенние каникулы с 22 по 31 марта 2021», — говорится в сообщении ведомства.

Полное открытие детских садов в Свердловской области ожидается в ближайшее время, рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Сейчас детские сады в регионе работают с загрузкой на половину.