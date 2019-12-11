Дополненная реальность и цифровая нефть: названы победители турнира «Умножая таланты»

В Москве завершился очный этап турнира по нефтегазовой тематике «Умножая таланты».

В этом году участники турнира «Умножая таланты» от «Газпром нефти» получили цифровые кейсы с реальными производственными задачами. Первый этап — дистанционно-образовательный курс и решение кейсов с применением цифровых технологий в нефтегазовой отрасли. Оценивали презентации сразу по нескольким пунктам, в том числе отметили и умение преподнести материал. Еще один важный момент — готовность ответить на вопросы без дополнительной подготовки. На очном этапе школьники защищали проекты перед техническими специалистами Московского НПЗ.

Московский нефтеперерабатывающий завод — лидер нефтепереработки России. Это современное, технологическое производство и перед нами стоят задачи стать лидерами по переработке в мире. Конечно, комплекс подходов, который присутствует в развитии процессов, их сложности, их эффективности, автоматизация — делают большой запрос на качество кадров. Соответственно, Московский МНПЗ заинтересован в квалифицированных кадрах и в их подборе со школьной скамьи Максим Артеменко заместитель генерального директора МНПЗ по техническим вопросам.

Турнир «Умножая таланты» создан для тех, кто хочет проверить как необходимо применять академические знания на практике. Если опыта не хватает — всегда можно обратиться к литературе или, например, вдохновиться фильмом про «Железного человека». Так поступила команда победителей старшей группы.

«Мы определенно хотим развиваться в техническом направлении, в том числе в нефтегазовой промышленности, она нам очень интересна. Мы съездим в „Сириус“ и посмотрим, чем заняться дальше. Нам понравился формат кейса. Помимо заданий, которые связаны именно с существующими методиками и технологиями, нам предоставили возможность решать кейс более расширено: интегрировать современные технологии в решении старой задачи», — отметил Даниил Андреев, учащийся 11 класса ГАОУ школа № 1518.

Участникам помладше темы достались тоже непростые. Один из кейсов, который предложили победители младший группы позволит повысить уровень безопасности в местах добычи нефти.

«Наша тема достаточно сложная, но мы в ней очень постарались разобраться. Она правда очень полезная, потому что на практике тема автоматического перезапуска важна — это безопасность, в первую очередь, людей, которые работают в нефтегазовой отрасли», — сказала учащаяся ГБОУ Бауманская инженерная школа № 1580 Алина Каримова.

Команды победителей сразятся с соперниками из других городов. Финал для выигравших в региональном этапе пройдет в образовательном центре «Сириус» в Сочи.