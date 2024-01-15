15 января 2024, 14:43
Донбасс и Новороссию интегрируют в систему образования России
Кравцов: новые регионы России интегрируют в систему образования за два года
Полная интеграция Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования займет два года. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
«Здесь мы активно работаем, есть план, график интеграции новых регионов. Люди для нас здесь родные, говорим на одном языке. <…> Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования», — сказал он.
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Работу, по словам министра, организовали в трех направлениях — со старшеклассниками, педагогами и инфраструктурой. Кравцов сообщил, что дистанционное обучение обеспечили через государственную информационную систему «Моя школа», наняли советников директоров школ и колледжей по воспитанию, устроили для учащихся старших классов «университетские смены» с приездом в крупные города России.
В Донбассе и Новороссии отремонтировали 683 школы. Министр подчеркнул, что новые регионы подключились к участию в нацпроекте «Образование». Силами Росгвардии обеспечили охрану. По словам министра, всем учащимся начальных классов выделили бесплатное горячее питание. В школьные библиотеки, сообщил он, поставили 1,3 миллиона книг.
Владимир Путин назвал приоритетом законодателей юридически обеспечить полную интеграцию новых регионов России. Он заявил, что местные жители должны почувствовать себя частью страны.
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