Образование 15 января 2024, 14:43 Донбасс и Новороссию интегрируют в систему образования России Кравцов: новые регионы России интегрируют в систему образования за два года РИА «Новости»

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Полная интеграция Луганской, Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей в российскую систему образования займет два года. Министр просвещения Сергей Кравцов объявил об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Здесь мы активно работаем, есть план, график интеграции новых регионов. Люди для нас здесь родные, говорим на одном языке. <…> Мы планируем в течение двух лет осуществить максимальную интеграцию в российскую систему образования», — сказал он.

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Работу, по словам министра, организовали в трех направлениях — со старшеклассниками, педагогами и инфраструктурой. Кравцов сообщил, что дистанционное обучение обеспечили через государственную информационную систему «Моя школа», наняли советников директоров школ и колледжей по воспитанию, устроили для учащихся старших классов «университетские смены» с приездом в крупные города России.

В Донбассе и Новороссии отремонтировали 683 школы. Министр подчеркнул, что новые регионы подключились к участию в нацпроекте «Образование». Силами Росгвардии обеспечили охрану. По словам министра, всем учащимся начальных классов выделили бесплатное горячее питание. В школьные библиотеки, сообщил он, поставили 1,3 миллиона книг.

Владимир Путин назвал приоритетом законодателей юридически обеспечить полную интеграцию новых регионов России. Он заявил, что местные жители должны почувствовать себя частью страны.