Домашние задания в российских школах предложили отменить

В школах нужно отменить домашние задания, потому что обучением детей должны заниматься профессионалы, а не родители. С таким предложением выступил депутат Госдумы Александр Ильтяков, сообщило Ura.ru.

Далеко не все родители могут помочь ребенку в учебе, отметил депутат. По его словам, многие сами учились на тройки, кто-то был двоечником, а некоторые и вовсе не окончили школу.

«Это должен делать преподаватель, профессионал, а не родители», — заявил Ильтяков.

Парламентарий привел в качестве примера Канаду, где дети с первого класса целый день проводят в школе, как на работе. По его словам, там ребенок возвращается домой в 18:00, и ему не нужно выполнять домашнюю работу.

«Он будет наслаждаться общением с семьей», — сказал депутат.

Ильтяков отметил, что уже выдвигал такую инициативу.

Депутат также считает, что время в дороге до школы не должно превышать 45 минут, чтобы было как в Канаде, где дети фермеров ездят на учебу на автобусах, которые ходят строго по расписанию.

В школах Московской области ранее стартовал проект «Уроки доброты». Ученикам будут рассказывать о людях с неизлечимыми болезнями.