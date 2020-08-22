«Дом научной коллаборации» в Королеве откроется в сентябре ⠀

В подмосковном Королеве откроется «Дом научной коллаборации». Центр дополнительного образования детей начнет работу в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Он будет готов принимать детей уже в сентябре.

Об этом сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Впервые в Московской области начнет свою работу центр дополнительного образования детей «Дом научной коллаборации» на базе Технологического университета в Королеве. Уже в сентябре в центре будут проходить занятия по технологии, биологии и физике. Работы по подготовке к учебному году идут полным ходом Ирина Каклюгина

Она отметила, что это новый формат партнерства между университетом и школами. Все желающие дети смогут обучаться в новом центре и для этого будут приглашены лучшие преподаватели из Технологического университета.

«Благодаря запуску проекта можно будет эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования в целях развития компетенций у школьников», — подчеркнула Каклюгина.