Должности учителя-наставника и учителя-методиста появятся в российских школах

По словам министра, внедрение новых должностей и категорий поможет педагогам постоянно развиваться профессионально и осваивать новые методы работы с учащимися.

«Начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник. Это позволит <…> повысить престиж профессии и обеспечить качество результатов», — заявил Кравцов.

Помимо этого, в ближайшее время в министерстве проанализируют программы повышения квалификации учителей. Нужно это для того, чтобы понять, насколько они актуальны сейчас и решают ли конкретные проблемы, которые есть у преподавателей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что детей нужно учить программированию на внеклассных занятиях в школах. Для этого нужно обратить внимание на поиск специалистов, которые дадут ребятам необходимые здания.