Долой вторую смену: новый корпус школы построят в Подольске

В городском округе Подольск построят новый корпус школы № 13. Об этом сообщила пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

В новом корпусе будут классы для начальной школы, медицинский блок, спортивный зал, библиотека, кабинеты музыки, иностранного языка, изобразительного искусства. Также будут учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Здание будет рассчитано на 300 мест. Это поможет решить проблему второй смены в Подольске.

После того, как пристройка начнет работу, школа будет рассчитана на 900 человек. Общая площадь составит 10,8 тысячи квадратных метров. Строительство корпуса завершат в следующем году.

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«Плановое завершение строительства пристройки намечено на 3 квартал 2020 года», — рассказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Новый корпус появится по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджетных средств. Работы на объекте выполняет ООО «Строй групп».